Türkiye'nin adak kurbanları Etiyopya'da sofraları bereketlendirdi

Afar

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Etiyopya'nın Afar eyaletinin Avaş kentinin kırsal bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Platform Başkanı Osman Gerem ile platform gönüllüleri, Türkiye'den temin edilen adak kurbanlarınıkesti.

Pay edilen etler buradaki muhtaç insanlar için kazanlarda pişirilerek, iftar için kurulan ortak sofrada ikram edildi.

Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ramazanı daha dünyanın başka bir bölgesinde ihtiyaç sahipleriyle yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'den temin edilen adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerin ulaştırdıklarını belirten Gerem, şöyle devam etti:

"Avaş bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldik. Gerçekten buradaki insanlar iftarını açacak hiçbir şeyi olmayan insanlar. Türkiye'den getirmiş olduğumuz gerek adak kurbanlarını gerekse de diğer hayırları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazanlarımız kaynıyor. Kardeşlerimizle birlikte iftar açtık. Bu imkanları sağlayan bütün hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Burada ihtiyaç sahibi çok kişi var. Bizde platform olarak hayırseverler ile onlar arasında köprü vazifesi görüyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin."

"Allah razı olsun"

Bölgede çobanlık yapan 50 yaşındaki Ali Hemi de Türkiye'deki hayırseverlerin yardımıyla iftarını açtığını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Hemi, "Allah Türkiye ve insanlarından razı olsun, Bize bu yardımı ulaştırdıkları için Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

70 yaşındaki Muhammed Hasan ise çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, iftar sofrasının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.