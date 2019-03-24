Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi...
A Millilerden ilk galibiyet
Son Dakika
A Millilerden ilk galibiyet
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili...
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de...

Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mogadişu'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 09:10
Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki iki bakanlığın yer aldığı binaya düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığına yönelik gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Somalili yetkililer, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığının yer aldığı binaya düzenlediği intihar saldırısında, aralarında Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İbrahim Abdalla'nın da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Somali Terör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
MSB'den DEAŞ ile mücadele açıklaması
MSB'den DEAŞ ile mücadele açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim