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Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya operasyonunda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya operasyonunda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 21:43
Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda, 5 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi. 

Açıklamada, "Operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte bölgeye gittiği ve komutanlarla operasyonu bizzat yerinde yönettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli-Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist beraberinde 5 kalaşnikof, bir büyük telsiz, bir küçük telsiz ve bol miktarda dokümanla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
PkkTunceli
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