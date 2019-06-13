Tümsiad, "Kobilere Destek Paketi Büyük Moral Verecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmelere 25 milyar TL’lik dev destek paketini değerlendiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Bu destek ekonominin çarklarını hızlandıracak; piyasaya büyük moral verecektir’’ dedi.