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Tümsiad, "Kobilere Destek Paketi Büyük Moral Verecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmelere 25 milyar TL’lik dev destek paketini değerlendiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Bu destek ekonominin çarklarını hızlandıracak; piyasaya büyük moral verecektir’’ dedi.

Tümsiad, "Kobilere Destek Paketi Büyük Moral Verecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ’ler ve KOBİ dışı tüm işletmelere 25 milyar TL’lik dev destek paketini değerlendiren Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Bu destek ekonominin çarklarını hızlandıracak; piyasaya büyük moral verecektir’’ dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:46
Tümsiad, "Kobilere Destek Paketi Büyük Moral Verecek"

Açıklanan yeni destek paketinin reel sektöre ve kobilere değer katacağını ifade eden Doğan, ‘’Son dönemde hükümetimiz KOBİ Değer Kredisi, KOBİ Değer Kredisi-2 ve İVME Finansman Paketi açıklamıştı. Bugüne kadar açıklanan ve hayata geçirilen bu paketler reel sektörde ciddi karşılık buldu. İhracattaki artış, enflasyondaki düşüş trendi oluşan olumlu havayı da destekliyor. Şimdi de 12 bankanın katıldığı ekonomik paket, KOBİ’lerin finansman ulaşım sorunları önündeki engelleri azaltacaktır.” dedi.

Özellikle KOBİ’lerin ülke ekonomisinin kilometre taşı olduğunu ifade eden Başkan Yaşar Doğan, “KOBİ’lere verilen destek istihdama verilen destekle eşdeğerdir. Ekonominin çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesi demektir. Bu da üreticiden tüketiciye kadar halkın tüm katmanlarına olumlu katkılar sağlayacaktır. TÜMSİAD olarak yıllardır ekonomideki istikrarın önemine vurgu yaptık. İstikrar kadar piyasaların morale de ihtiyacı var. Açıklanan son paket KOBİ’lere büyük moral verecektir.’’ dedi ve TÜMSİAD üyesi olan tüm KOBİ’lerin yeni paketi olumlu karşıladığını ve pozitif geri bildirimlerin yakında piyasalara yansımaya başlayacağını sözlerine ekledi.

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