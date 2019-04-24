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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil'e yaptığı hava harekatlarıyla teröristlerin silah mevzisi ve barınaklarını vurdu.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil'e yaptığı hava harekatlarıyla teröristlerin silah mevzisi ve barınaklarını vurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 23:35
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSKIrak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil'e yaptığı hava harekatlarıyla teröristlerin silah mevzisi ve barınaklarını vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

"Şehitlerin kanları yerde kalmadı"

 Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne 21 Nisan'da sızmaya çalışanların arasında yer alan bir grup terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Seriberi Üs Bölgesi'ne PKK/YPG'li teröristler, 21 Nisan'da sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuştu. Söz konusu saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatı ile saldırıya katılan teröristlerden bir grubu etkisiz hale getirilmişti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, 4 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yerleri belirlenen bir grup terörist daha Hakurk'a düzenlenen yeni bir hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Askeri yetkililer, yapılan harekatlarla birlikte şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, diğer teröristleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TSK
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