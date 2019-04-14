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TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlananların sayısı 4 bini aştı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlananların sayısı 4 bini aştı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

Editör
Editör
14 Nisan 2019 Pazar 00:45
TOKİ'nin indirim kampanyasından yararlananların sayısı 4 bini aştı
Ankara

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı.

TOKİ tarafından borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Mart'ta başlayan indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Nisan Cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunması gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.

Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalandı.

Kişisel tasarrufla 182 milyonluk borç kapatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kampanyanın ilk 16 gününde borcunun tamamını kapatan ve kısmi ödeme yapan vatandaşlarla beraber toplam 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı 244 milyon 451 bin liralık borcunu kapatarak indirim kampanyasından yararlandı.

Bu yıl yüzde 22 oranında indirim yapılan kampanyadan ilk 16 günde 3 bin 883 konut ve iş yeri alıcısı 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazandı.

Borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları 18 milyon 527 bin liralık peşin ödemelerle indirim kampanyasından yararlandı.

Kampanya kapsamında toplam 244 milyon 451 bin liralık borcun yüzde 74'üne karşılık gelen 182 milyon 77 bin liralık kısmı, kişisel birikimlerle ödendi. Borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazanan vatandaşlar böylelikle kredi kullanmadan tasarrufla gelen bu tutarı ekonomiye kazandırmış oldu.

210 bin kişi yararlanacak

210 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanabileceği kampanyaya, başvuru yapmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Satışları 2017 sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksidi 2017 sonuna kadar başlayan konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabileceği kampanyaya, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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