TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

"Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir, "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak." dedi.

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir, teşekkür konuşması yaptı.

Özdemir, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana 'Çok zor bir işe giriyorsun.' dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükafatım olacaktır. İletişimin gücüne hep inandım. Önümüzdeki dönemde kısır iç tartışmaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz futbolunu dünyada hak ettiği saygın yere çıkartmak ve Türkiye'deki futbolu bir eğlence ve şölen haline getirmek için el ele vermenin tam zamanı diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."

'Türk futbolunu ileriye taşıyacağımıza bütün kalbimle inanıyorum'

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Nihat Özdemir, yönetim kurulunda birçok iş adamı ve sporun içinden gelenler bulunduğuna dikkati çekti.

Yönetim kuruluyla ilgili bilgiler veren Özdemir şunları söyledi:

"Spor Genel Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Baykan kardeşimiz var. Onun için önemli bir yönetim kurulu yaptığımıza inanıyorum. Servet Yardımcı bugün UEFA'da yönetim kurulu üyesi ve birçok komitede görev alıyor. 1-2 komitenin de başkanı. İyi bir sinerji yarattığımıza ve bu yönetim kuruluyla Türk futbolunu ileriye taşıyacağımıza da bütün kalbimle inanıyorum. Çünkü birbirimize inanarak geldik. Bu yönetim kurulunu yaparken de bütün kesimlerden, bütün kulüplerin iştirakiyle tüm Türkiye'deki bölgelerin temsilcilerini bir araya getirerek bir yönetim kurulu meydana getirdik. Allah'ın izniyle de bu yönetim kurulu Türk futboluna faydalı olacak. Türk futbolunu layık olduğu yere bu kurulumuzla hep birlikte beraber taşımış olacağız."

"Liste hazırlıkları uzun sürdü"

TFF Başkanı Özdemir, yönetim konusundaki liste hazırlıklarını çok uzun zamandan beri yaptıklarını belirterek, "Liste hazırlıkları uzun sürdü. Birçok arkadaşımızla görüştük. Sonunda 14 yönetim kurulu üyesi ve ben başkan olarak 15 kişilik çalışma grubunu ortaya koyduk. Hepinizin bildiği gibi Türkiye futbol yönetimlerinde futbolun içinden gelen futbol oynamış arkadaşlarımız uzun zamandan beri yönetim kurulunda bulunmuyordu. Bu yıl yaptığımız bu genel kurulda bir karar aldık. Artık futbolun içinden gelen arkadaşlarımızın da yönetim kurulunda olmasını arzuladık. Birçok arkadaşımızla görüştük." ifadelerini kullandı.

Bir gazetede çıkan bir habere de değinen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rıdvan Dilmen ile de görüştük. Kendisine yönetim kurulumuzda görev alması için ricada bulundum. Fakat kendisi bana 'Benim sağlık şartlarım elverişli olmadığından dolayı görevde bulanamayacağım.' dedi ve teşekkür etti. Ama Rıdvan Dilmen hepimizin bildiği gibi Türk futbolunun yetiştirdiği nadir insanlardan biridir. Her zaman onun desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Onun için onunla her zaman görüş alışverişinde bulunabiliriz. Rıdvan kardeşimden sonra Selim abimize teklif ettim. Sağ olsun şartları zor olmasına rağmen bizleri kırmayarak görevi kabul etti. Hepimizin bildiği tanıdığı ve Türk sporunda önemli bir isim olan yurt dışında yetişmiş ama sonraki kariyerini Türkiye'de devam ettiren Hamit Altıntop kardeşime de görev teklif ettik. Sağ olsun o da kırmadı, görevi kabul etti."

"Zor bir zamanda geldik"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, zor bir dönemde görev aldıklarına dikkati çekti.

Federasyon seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığını hatırlatan Özdemir, "Bu yıl yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda ben ve arkadaşlarım futbol federasyonunu delegelerinin tüm oylarını alarak seçilmiş bulunmaktayız. Bize gösterilen desteğe canıyürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu görevi gerçekten zor bir görev. Zor bir zamanda geldik." diye konuştu.

2019-2020 sezonu için önemli derecede hazırlıklar yapmaları gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Çok yakın zamanda Merkez Hakem Kurulu (MHK), Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu gibi tüm kurullara gerekli atamalarımızı yapmak istiyoruz. En kısa zamanda bu atamaları yaparak o arkadaşlarımızın bir an önce göreve başlamalarına hız verme düşüncesindeyiz."

Milli takım kampına ziyaret

TFF Başkanı Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa ve İzlanda maçları için Antalya'da kampta bulunduğunu hatırlatarak, yönetim kurulu olarak onları ziyaret edeceklerini söyledi.

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın 2 önemli maçı olduğuna dikkati çeken Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için 8 Haziran'da Konya'da son dünya şampiyonu Fransa, 11 Haziran'da da İzlanda'da, İzlanda ile önemli maçlarımız var. Yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarla milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret edeceğiz. Şenol Güneş ile görüşmelerde bulunacağız. Bundan sonraki çalışmalarda da tam destekle başarılı olması için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı'nın katılmasını sağlamak için biz, yönetime ne gerekiyorsa o desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Yabancı futbolcu konusu

Başkan Nihat Özdemir, yabancı futbolcu konusunda çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Ama bu çalışmaları kendimiz değil, Türkiye Futbol Vakfı'nın üyeleriyle birlikte yapacağız. Türk futbolu için en iyi çözümü de bulmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurullara atamaların yapılması gerekli olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onunla ilgili çalışmalara ve görüşmelere başlayacağız. En kısa zamanda da o çalışmalarımızı yapacağız. Ligler başlayacak, onun hazırlıklarına başlayacağız. Türkiye futbolu için elimizden gelen tüm desteği, tesisleşme yönünden, sistemler yönünden gerekli tüm ekipleri kurarak, tüm çalışmaları yapacağız. Ayrıca bizim için üst kurul olan UEFA ve FIFA ile ilişkilerimizi de çok canlı tutmaya çalışacağız."

Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir'i ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum. Türk futbolu adına yapılan yatırımların yeni dönemde de devam edeceğine ve Türk futbolunun sahip olduğu potansiyeli kullanmak adına gerekli tüm çalışmaların yapılacağına inanıyorum."

Beşiktaş Kulübü, TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir'i tebrik etti

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulunda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i tebrik etti

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz. Tam şeffaflık ve adil futbol koşullarının oluşmasını beklediğimiz yeni dönemin, futbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

TFF'nin Türk futbolunun en üst mertebesi olduğu vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"TFF'ye bağlı olarak Türk futboluna yön veren tüm kurum ve yetkililerin sadece kurallar ve adalet çerçevesinde hareket etmesi, kararlarını hiçbir kulüp, medya baskı altında kalmadan hayata geçirmesi, tarafsız duruşlarını kişi-kurum fark etmeksizin her durum ve şartta korumaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz. Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen 'TFF, her konuda tarafsızdır.' hükmünün, tüm kulüplere aynı hassasiyet ve mesafede uygulanması en önemli beklentimizdir."