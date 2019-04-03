Telsizden katliam emri yağdırdı, mahkemede suspus oldu

Darbeci askerlerin, avukatlarının da hazır bulunduğu savcılık sorgusundaki itiraf içeren beyanlarını hakim huzurunda inkar etme stratejisine, Ankara'daki kritik kurumların bombalanması talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz da sığındı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eski Akıncı Üssü Harekat Komutanı albay Ahmet Özçetin, 143. Filo'dan darbeyi yöneten sivil ve askerlerden oluşan ekibin bombalama talimatlarını pilotlara aktarmaları için 141. Filo'da telsiz başında görev yapanlara verdi.

Gece boyunca darbeci pilotlarla irtibatta olup onlara bombalama ve alçaktan uçuş talimatını veren isimlerden biri de eski pilot kurmay yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'du.

Sabah saatlerine kadar darbe faaliyetlerinde bulunan Kaygusuz'un ilettiği ilk ihanet talimatı, Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanmasıydı.

Örgütle bağlantısı

FETÖ ile ortaokul yıllarında tanışan Kaygusuz, Çankırı Astsubay Hazırlama Okulunu kazandı, birinci sınıftayken geçiş sınavıyla Kuleli Askeri Lisesine kayıt yaptırdı.

Hava Harp Okulunda öğrenim gördüğü sırada FETÖ ile bağlantısını devam ettiren Kaygusuz, pilot olduktan sonra da örgütsel faaliyetlerini sürdürdü, himmet adı altından maaşından FETÖ'ye para aktardı. Kaygusuz, "Ömer" isimli örgüt abisinin yönlendirmesiyle örgüt içi evliliği yaptı.

Darbe girişimine saatler kala Akıncı Üssü'nde vatani görevini yapan erlerin telefonlarını toplatan Kaygusuz, ardından uçaklara tahrip gücü yüksek mühimmatların yüklenmesine yardımcı oldu.

Tabanca dağıttığı teğmenlere, "Bugün tarihi bir gün, yıllardır bugünü bekliyoruz. Bugün itaat günüdür, karşınıza asker şahıs bile çıkabilir. Ben 'İndir' dediğimde indireceksiniz." konuşması yapan Kaygusuz, darbecilerce rehin alınıp Akıncı Üssü'ne getirilen, aralarında generallerin de olduğu askerleri kelepçeleyip önceden hazırlanan sorgu odalarına götürdü.

"Emniyet binasını tahrip edin" talimatı

Darbeci pilotların pist başı yapacağı sırada eski yüzbaşı Ahmet Tosun ile 141. Filo'daki DESK'e geçen Kaygusuz, 143. Filodaki sivil ve askerlerden oluşan darbeci heyetin Ahmet Özçetin'e aktardığı talimatları pilotlara iletmeye başladı.

Kaygusuz TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı ile TÜRKSAT'ın bombalanması talimatlarını darbeci pilotlara aktararak, ismini bu menfur saldırıların failleri arasına yazdırdı.

Darbeci pilotlara, "Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin" talimatını soğukkanlılıkla veren Kaygusuz, "Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın. Kaçak saray mach (ses hızı) üstü geçiş, Genelkurmay ve Kızılay meydanından mach üstü geçiş serbest, Kızılay'da cam kaldı mı? Kalmayacak kırın hepsini, TOMA'lara top taarruzu atış serbest" emirlerini iletti.

Darbe girişiminin bastırılmasından bir gün sonra Akıncı Üssündeki lojmanlardan kaçarken otobanda yakalanan Kaygusuz, bu esnada cep telefonunu parçaladı.

Kaygusuz da diğer darbeciler gibi olayın sıcaklığı ve yaşadığı pişmanlıkla savcılık sorgusunda darbeye ilişkin itiraflarda bulundu.

Ahmet Özçetin'den aldığı bombalama talimatlarını pilotlara aktardığını kabul eden Kaygusuz, şöyle devam etti:

"Benim dışımdaki isimlere hedefler verildi. Hakan Karakuş üsse bazı şahısların tutuklu olarak geleceğini, bunların benim tarafımdan misafir edilecekleri yerlere götürüleceğini söyledi. 20 seneye yakın askerlik hizmetimde böyle bir durum görmedim. Ancak emre uyma ihtiyacı hissettim. Zannediyorum 20.45 sularında Genelkurmay Personel Başkan Yardımcısı elleri bağlı vaziyette geldi. Sonrasında Korgeneral Fikri Özbilgin elleri bağsız vaziyette geldi. Bir süre sonra Genelkurmay Başkanının da getirildiğini duydum ancak nasıl getirildiğini görmedim. Jandarma Genel Komutanı, 'Oğlum yanlış yapıyorsunuz' tarzında şeyler söyledi."

İlerleyen saatlerde uçaklara bildirilmek üzere kendisine yeni hedeflerin ulaştırıldığını belirten Kaygusuz, itiraflarının devamından şunları aktardı:

"Saat 22.30 sularında kuleye geçtim. Yeni gelen hedef koordinatlarını uçaklar bildirmek ile görevlendirildim. Bu koordinatların emri, harekat komutanımız Albay Ahmet Özçetin'den çıktı. Bu koordinatları aldım ve telsizden havadaki pilotlara aktardım. 'Emniyet binasını vurun, tahrip edin, emniyet binasına atış yapıldı mı? İkinci bir bomba atılsın', 'Genelkurmay ve Kızılay'da kırılacak cam kalmasın', 'TOMA'lara top taarruzu serbest' ses kayıtları bana aittir. Yukarıda da belirttiğim gibi Ahmet Özçetin'in verdiği talimatları ilettim. Kaçak saray kelimesini Cumhurbaşkanlığı külliyesi için kullandım ancak Özçetin telefonda bana öyle dediği için ben de kaçak saray kelimesini kullandım. Yoksa gerçekte buranın kaçak saray olduğunu düşünmüyorum. Fetullah Gülen ile hiç tanışmadım. Gerçekleştirilen darbe girişiminde ben sadece aldığım emirleri uyguladım. Emirleri de resmi sıralı amirlerimden aldım. Bir defa bu olaya bulaşmış oldum. Pişmanım ancak cezam neyse razıyım."

Mahkemede inkar etti

Kaygusuz, "Bana aittir" dediği ses kayıtlarını mahkeme huzurunda inkar ederek diğer darbecilerden farkının olmadığını gösterdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davanın 11 Eylül 2017'deki duruşmasında hakim karşısına çıkan Kaygusuz, itiraflarını reddederek savunmasına başladı.

Pilotlara bombalama talimatlarının verildiği ses kayıtların kendisine ait olmadığını savunan Kaygusuz, "Sesler, benim sesime benzeyebilir veya benzetilebilir ama ben 15 ve 16 Temmuz'da, iddianamede dökümü yapılan konuşmaları yapmadım. Bunlar bana ait değil." iddiasında bulundu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Özellikle senin isminin geçtiği konuşmalar var. Sizinle birlikte Kaygusuz isimli başkası var mı?" diye sordu. Sadece "Yok." diyebilen Kaygusuz, "Niye görüşmelerde Kaygusuz ismi geçmiş?" sorusuna da "Bilemiyorum başkanım. Herhangi bir fikrim yok." demekle yetindi.

Başkan Giray'ın, "O konuşmalardaki hedefler de vurulmuş, Meclis'e, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Külliye'ye uçaklar tarafından bomba atılmış." değerlendirmesi üzerine Kaygusuz, "Ses bana benziyor ama ben değilim. Düzenleme yapmış olabilirler." iddiasında bulundu.

Başkan Giray'ın, "Sen yıllarca pilotluk yapmış birisin, dışarıdan polis memuru ya da savcı, bu ayrıntıları bilecek pozisyonda mı ki birileri bir şey üretip kafasından yazsın?" diye sordu. Kaygusuz, "Beni seven de çok, sevmeyen de çok. Nasıl hazırlandığını bilmiyorum." dedi.

Çapraz sorgu sırasından Mahkeme Başkanının yanı sıra katılan avukatlarının soruları karşısında da zor anlar yaşayan Kaygusuz'un yalan söylediğini, kendisi gibi darbe girişiminde yer alan diğer sanıkların hazırlık aşamasındaki beyanları da ortaya koyuyordu.

O beyanlardan bazıları şöyle:

Eski teğmen Uluç Hüseyin Hançer: "Mete Kaygusuz, 'Bugün tarihi bir gün. Yıllardır bugünü bekliyoruz, bugün itaat günüdür, karşınıza asker şahıs bile çıkabilir, ben indir dediğimde indireceksiniz' dedi."

Eski yüzbaşı Özgür Ötkün: "Filoya karacı bir generalin eli bağlı bir şekilde getirildiği sırada yanında bir karacı subay veya astsubay vardı. Oradan birisi gelen bu generalin 141 DESK bölgesine götürülmesini istedi. Ben de bunu Mustafa Mete Kaygusuz'a söyledim. O da generali alıp götürdü."

Eski yüzbaşı Selahattin Yorulmaz: "Ben uçaktan indikten sonra Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz'un telefonla konuşup telsiz ile uçuculara talimatlar verdiğini gördüm."

Eski teğmen Oğuz Kaan Ayran: "Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun telsizden uçan pilotlara 'Atış serbest' emrini verip hedefleri söyledi. Koordinatı tespit edip havadaki uçaklara ilettiklerini, koordinatta bulunurken buraların Meclis, kaçak saray, Ankara Emniyet, TÜRKSAT, TRT, Yenimahalle tarafındaki radyo antenleri olarak duydum."

Telsiz kayıtları

Kaygusuz'un sesin kendisine ait olduğunu ancak konuşmalardaki talimatları vermediğini iddia ettiği darbeci pilotlar ile arasında geçen telsiz görüşmelerinden bir kısmı şöyle:

Mustafa Özkan: Aslan-4 2 numara için koordinat tekrar eder misiniz 2250 feet.

Kaygusuz: 39558473 kuzey, 32479125 doğu.

Özkan: Aslan-4 2 aldı.

Kaygusuz: Kaçak saray üzeri mach üstü geçiş her iki koordinatta mach üstü geçiş 3. koordinatı da veriyorum.

Kaygusuz: İrtifa 850 feet 852 feet.

İlhami Aygül: Tekrar ediyorum, Aslan-4 1 numara 3956.9288 3249.8214 irtifa 852.

Kaygusuz: 850 52 GBU-10 atış serbest.

Aygül: GBU-10 atış serbest alındı.

Kaygusuz: Müteakiben diğer koordinatlardan mach üstü geçiş serbest

Aygül: Aslan-4

Kaygusuz: Emniyet binasının arkası atış yapılacak yer.

Aygül: Kurt filo Aslan-4 emniyet binasının önünde çatışma takip ediyoruz çatışma.

Kaygusuz: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin.

Aygül: Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz mutabık mıyız?

Kaygusuz: Tamamen mutabıkız, emniyet binasını atış yapın, emniyet binasına.

Aygül: Anlaşıldı emniyet binası Ankamallın yanındaki ilk bina mı ikinci bina mı? Biz çatışmayı takip ediyoruz çatışma olan bölgeye atış edebiliriz.

Kaygusuz: Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, yoğun ateş edilen yere çatışmanın olduğu yere Aslan-4.

Aygül: Anlaşıldı emniyet binasından yola doğru ateş açılıyor, emniyet binası bölgesine biz ateş açıyor atış yapıyoruz.

Kaygusuz: Emniyet binasını tahrip serbest, bina kare.

Aygül: Emniyet binası kare bina mutabık mıyız?

Kaygusuz: Tekrar edin.

Aygül: Emniyet binası kare bina, mutabık mıyız kare?

Kaygusuz: İkaz edeceğim çatışmanın olduğu yer emniyet binası bilgi.

Aygül: Anlaşıldı çatışmanın olduğu bölgede emniyet binası tarafına ateş ediyoruz.

Kaygusuz: Mutabıkız iki bomba.

Kaygusuz: Aslan-4 filo.

Aygül: Filo aslan 4

Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

Aygül: Takip yazdıracağım.

Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

Aygül: İki dakika sonra taarruz olacak

Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha.

Aygül: Anlaşılmadı.

Kaygusuz: Bir bomba daha atıyoruz oraya.

Aygül: Aslan-4 çatışma bölgesine iki bomba atacam.

Kaygusuz: Aslan 4-2 numara şahin 1-2 söyleyiniz kuzey batıya dönsünler genelkurmay üzerinde chacp başlasınlar

Kaygusuz: Aslan-4 1 numara atış oldu mu?

Mustafa Özkan: 1 numara 5 saniye içinde atış olacak?

Kaygusuz: Bileğinize kuvvet.

Kaygusuz: Aslan-4 2 numara kaçak sarayın koordinatını şahin 2'ye iletin, yakıt bitene kadar mach üstü geç üzerinden.

Özkan: Aslan-4 2 numara şahin 2'ye kaçak saray koordinatını ikaz edecek mutabık mıyız?

Kaygusuz: Mutabık yakıt bitene kadar mach üstü geçiş serbest şahin 2'ye.

Özkan: Anlaşıldı koordinatı ikaz eder misiniz?

Kaygusuz: 3955.8473 kuzey 3247.9125 doğu 2250 feet (koordinat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

Özkan: Anlaşıldı ikaz ediyorum şahin 2'ye.

Aygül: Kurt filo Aslan-4.

Kaygusuz: Aslan-4 devam edin.

Aygül: Emniyet çatışma bölgesine iki bomba atıldı. Mach üstü geçiş için koordinat alabiliriz.

Özkan: Hocam ben aldım koordinatı.

Kaygusuz: Aslan-4 ikaz edecem bombalar hedef üzerinde mutabık mıyız?

Aygül: Eee bombalar hedefte şu an taarruz için mach üstü geçiş için taarruz için beklemekteyiz.

Kaygusuz: İrtifalı tırmanın ikaz edecem.

Ekrem Aydoğdu: Şahin-1 Aslan-1.

Adem Kırcı: Aslan-1 Şahin-1 devam edin hocam.

Aydoğdu: Hocam bize koordinat verir misiniz?

Kaygusuz: Şahin-1 filo, Şahin-1 filo.

Kırcı: Filo Şahin-1 devam edin

Kaygusuz: Genelkurmay ve Kızılay'da cam kaldı mı? Kalmayacak şekilde kırın hepsini.

Örgüt yöneticisi olmakla da suçlanan Kaygusuz hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.