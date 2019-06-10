Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93809
ALTIN
250.416
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4273
EURO
6.5701
Karatede 3 madalya
Karatede 3 madalya
Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
Bakan Varank'tan G20'de 'Boeing' çıkışı
Milliler son dünya şampiyonunu devirdi
Milliler son dünya şampiyonunu devirdi
New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu
New York'ta Türk bayrağı ve...
2030'a kadar 700 milyon kişi susuzluktan göç edebilir
2030'a kadar 700 milyon kişi...

Tel Rıfat'taki terör hedefleri imha edildi

Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Tel Rıfat'taki terör hedefleri imha edildi

Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınarak etkisiz hale getirildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 01:04
Tel Rıfat'taki terör hedefleri imha edildi
Ankara

Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkentte kuvvetli sağanak: 3 kişi hayatını kaybetti
Başkentte kuvvetli sağanak: 3 kişi hayatını kaybetti
Adada düşen Türk bayrağını Sahil Güvenlik yeniden dalgalandırdı
Adada düşen Türk bayrağını Sahil Güvenlik yeniden dalgalandırdı
Tedavi gören asker şehit oldu
Tedavi gören asker şehit oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim