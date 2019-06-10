Tel Rıfat'taki terör hedefleri imha edildi

Ankara

Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınarak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.