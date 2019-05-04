Taziyeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 30 yaralı

Ankara

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul'dan ilçeye bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet Süngü (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi.

Kazada Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Sadettin Yüce, Dursun Bal, Efdal Demir ve Bilge Yüce olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 30 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada, otobüs sürücüsü Süngü ile ikinci şoför Bülent Tosnak, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir kaza yaşandığını belirterek, "Kazada 7 kişi öldü, 30 da yaralımız var. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.