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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, araç yoğunluğu oluşturdu.

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, araç yoğunluğu oluşturdu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:43
Tatilciler dönüş yolunda
Ankara

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Düzce kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor. 

Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor.

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.

Kocaeli

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde de araç yoğunluğu oluşmadı.

Otoyolun Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmazken, D-100 kara yolu İstanbul yönünde de akıcı bir trafik bulunuyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-130 ile D-605 kara yollarında da trafik normal akışında sürüyor.

Güzergahta herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri yollardaki kontrollerini sürdürüyor.

Çanakkale

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere giden ve bayram tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilciler, Eceabat İskelesi'ne geldi. Yoğunlaşan trafik nedeniyle ilçe merkezinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle trafik rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alınıyor.

Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'ye bağlı gemiler, yoğunluğun azaltılması için tarifeye bağlı kalmadan saatsiz sefer yapıyor. 

Yetkililer, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Kırıkkale

Çok sayıda ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de tatilcilerin dönüşleri yoğunluğa neden oldu.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor. 

Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerleyebiliyor. 

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı da zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.

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