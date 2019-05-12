Suriye sınırına askeri sevkiyat

Farklı birliklerden daha önce Gaziantep ve Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.