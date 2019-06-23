Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
İstanbul seçmeni yarın sandık başına...
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig'de finale yükseldi
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik haklarına sahip çıksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik...

Soylu seçim güvenliği toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği için İstanbul Valiliğinde oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu seçim güvenliği toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği için İstanbul Valiliğinde oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:39
Soylu seçim güvenliği toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için Gaziosmanpaşa Dobruca İlkokulunda oyunu kullandıktan sonra İstanbul Valiliğine geçti.

Seçim güvenliği nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezindeki toplantıya katılan Soylu, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcıları Cemalettin Özdemir, Mehmet Ali Özyiğit ve Bahattin Atçı ile Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nin üyeleri hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı
Yenilenen İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bugüne 111 terörist saldırısını engelledik
Türkiye'den ABD'nin '2018 Dini Özgürlükler Raporu'na tepki
Türkiye'den ABD'nin '2018 Dini Özgürlükler Raporu'na tepki
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim