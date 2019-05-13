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SOLOTÜRK İstanbul'da gösteri yaptı

Genç Kartallar Haftası kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK İstanbul'da gösteri yaptı

Genç Kartallar Haftası kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Editör
Editör
13 Mayıs 2019 Pazartesi 01:15
SOLOTÜRK İstanbul'da gösteri yaptı
Istanbul

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında sunduğu gösteri ilgiyle izlendi.

SOLOTÜRK, Hava Harp Okulu'nun Yeşilköy'deki yerleşkesinde gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülere sahne alan gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi, bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonu ile görüntüledi.

Gösterinin ardından vatandaşlar etkinlik alanında bulunan 25 savunma sanayi firmasına ait stantları gezerek, havacılıkla ilgili Hava Harp Okulu yetkili ve öğrencilerinden bilgi aldı.

SOLOTÜRK'un gösteri uçuşunu heyecanla izleyen 9 yaşındaki Alya Admaner, uçuşun çok etkileyici ve heyecanlı olduğunu, havacılığa babasından dolayı büyük ilgi duyduğunu belirterek, ileride babası gibi F16 pilotu olmak istediğini söyledi.

Anne Dilaner Admaner, Genç Kartallar Haftası'nı gerçekleştirenlere teşekkür ederek, havacılığa olan ilginin etkileyici olduğunu aktardı. F16 pilotu eşi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduğunu belirten Admaner, etkinliklerin çok güzel olduğunu, hafta sonu ailecek çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Etkinlik alanında bulunan helikopter simülasyonuna ve Hürkuş isimli uçağa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Genç Kartallar Haftası, Hava Harp Okulu öğrencilerden oluşan Harbiyeli Orkestra'nın konseriyle son buldu.

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