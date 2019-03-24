Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi...
A Millilerden ilk galibiyet
Son Dakika
A Millilerden ilk galibiyet
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili...
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de...

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 10:56
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar aylarında da aman vermiyor.

En ufak istihbaratı değerlendiren ve tespit edilen bölgelere soğuk hava şartları ve zorlu arazi koşullarında dahi süratle müdahale eden Mehmetçik, teröristlere barınma alanı bırakmayarak dağları adeta dar ediyor.

Yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, iki obüs mühimmatı, iki TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış EYP, 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.

Operasyonla, bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Teröre Geçit Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
MSB'den DEAŞ ile mücadele açıklaması
MSB'den DEAŞ ile mücadele açıklaması
Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama
Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim