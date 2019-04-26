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Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 22:57
Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait 36 sığınak ve barınak imha edildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, Bestler-Dereler Gaşinor Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak tespit edildi.

Sığınak ve barınaklarda, teröristlere ait 2 gece görüş sistemi, 4 termal gece görüş sistemi, 2 araç telsizi, 2 mesafe ölçer, 12 uzaktan kumanda sistemi, tablet, 2 DVD oynatıcı, el yapımı patlayıcı, plastik patlayıcı, 87 biksi fişeği, ATAK helikopteri mühimmatı, mayın, 10 tüp, 200 metre kablo, 20 kaleşnikof şarjörü, ayakkabı, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edildi, sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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