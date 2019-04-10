Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97594
ALTIN
238.702
DOLAR
5.6818
STERLİN
7.4342
EURO
6.4037
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel: İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak
AK Parti'nin YSK temsilcisi Özel:...
Adana merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 59 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde FETÖ...
Rize'de gol yağmuru
Rize'de gol yağmuru
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
'Anlaşmasız Brexit'i önleyen tasarı yasalaştı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı' yaptırımı
ABD'den 16 Suudi vatandaşına 'Kaşıkçı'...

Şırnak'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce Irak'tan getirildiği değerlendiren ve patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu ile patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Şırnak'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce Irak'tan getirildiği değerlendiren ve patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu ile patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 10:55
Şırnak'ta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 30 kilogram alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucu köyünde PKK'lı teröristlerin çanta içerisinde el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Kurumcu Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeklerinin katıldığı arazi aramasında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin taş yığınları arasında gizlediği iki sırt çantası tespit etti. Çantalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu, 10 fünye, 3 elektronik devre kartı ve 50 metre fitil buldu.

Patlayıcı malzemeleri bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.

Son Güncelleme: 10.04.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
Patlayıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda her arkadaşımızın emeği vardır
İçişleri Bakanı Soylu: 174 yıldır ışıldayan bu yıldızda her arkadaşımızın emeği vardır
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
FETÖ'nün medya yapılanmasına yeni dava
FETÖ'nün medya yapılanmasına yeni dava
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim