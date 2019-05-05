Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta bugün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Bölgede devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, hava harekatı ile desteklenen operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Acı haber şehitlerin ailelerine ulaştı

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin Hatay'daki babaevlerine Türk bayrakları asıldı.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini verdi.

Acı haber üzerine Çeker'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Aynı çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can'ın da Hassa ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin Küreci Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve beraberindekiler aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit Can'ın babaevi ile mahallesine Türk bayrağı asıldı.