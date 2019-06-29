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Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi, memleketi Ağrı'da defnedildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 22:23
Şehit astsubay Tunç son yolculuğuna uğurlandı
Ağrı

Suriye'de rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına yaptığı saldırıda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Adem Tunç'un (29) Türk bayrağına sarılı naaşı, Tutak Devlet Hastanesi morgundan alınarak, törenin düzenleneceği Kaymakamlık binasının önündeki alana getirildi.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tunç için helallik alındı.

Tunç'un cenazesi, dua ve tekbirlerle omuzda bir süre taşındıktan sonra Ağrı Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Töreni gözyaşları ile takip eden şehidin annesi Şefika, babası Ömer ve diğer yakınlarını, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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