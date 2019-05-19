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Şehit Astsubay Gidergelmez'in cenazesi toprağa verildi

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Astsubay Gidergelmez'in cenazesi toprağa verildi

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 00:56
Şehit Astsubay Gidergelmez'in cenazesi toprağa verildi
Gaziantep

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in naaşı, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi.

Trabzon'da düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.

Gidergelmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra İslahiye ilçesinde Sıdıka Tayyar Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin eşi Ayşegül ile 3 yaşındaki oğlu Mahmut ve annesi Fatma, babası Şemsettin Gidergelmez'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Halil Uysal, Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Murat Koç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin eşi Ayşegül ile annesi Fatma Gidergelmez, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Şemsettin Gidergelmez ise oğlunun fotoğrafını öpüp, "Kara gözlüm bana neden öyle bakıyorsun? Herkes ayakta sen yatıyorsun, kalk." diye seslendi.

Cenaze, ikindi namazını takiben Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından şehitlikte toprağa verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin şehidin oğlu Mahmut ile yakından ilgilendikleri görüldü.

Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında dün akıntıya kapılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya şehit olmuştu.

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