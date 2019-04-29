Sakarya şehitleri Ankara'da yürüyüşle anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlıilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş programıyla anıldı.

Polatlı Belediyesi, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı Kent Konseyi, Polatlı Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu (ADOG), Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu, Türkiye Emekli Subaylar Derneğince desteklenen "Karatepe 57. Tümen Yürüyüşü" Sakarya Mahallesi 12. Grup Şehitliği ile Karatepe arasında gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı 5 kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe'de tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılanlar hep birlikte Sakarya Marşı'nı seslendirdi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Sakarya Meydan Muharebesi ve Karatepe hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sakarya Meydan Muharebesinin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Karatepe’nin 7 defa el değiştirdiğini, bin 200 kişilik 57. Tümenin 700 askerinin burada şehit olduğunu anlatan Koç, "57. Tümenimizin 700 şehidini anmak için bu yürüyüşü düzenledik."’ dedi.

Bu arada, etkinliğe katılanlar da duygusal anlar yaşadı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan Jandarma Yüzbaşı İsmail Naci'nin torunu Murat Özden Uluç, yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin Kurtuluş Savaşı'na dikkati çekeceğini ve farkındalık yaratacağını dile getirdi.

Programda ayrıca, Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar Müzesi ile Duatepe Anıtları ziyaret edildi.