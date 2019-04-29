Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94395
ALTIN
245.079
DOLAR
5.9384
STERLİN
7.6940
EURO
6.6280
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet...
New York Times: Trump'ın İran yaptırımları ABD'yi savaşa itebilir
New York Times: Trump'ın İran...
İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti
Alanyasporlu futbolcu Josef Sural hayatını...
BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklu intihar etti
BAE için çalıştığı iddia edilen...

Sakarya şehitleri Ankara'da yürüyüşle anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş programıyla anıldı.

Sakarya şehitleri Ankara'da yürüyüşle anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş programıyla anıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:24
Sakarya şehitleri Ankara'da yürüyüşle anıldı

Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri, Ankara'nın Polatlıilçesinde gerçekleştirilen yürüyüş programıyla anıldı.

Polatlı Belediyesi, Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı Kent Konseyi, Polatlı Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu (ADOG), Doğa Gezginleri Derneği, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu, Türkiye Emekli Subaylar Derneğince desteklenen "Karatepe 57. Tümen Yürüyüşü" Sakarya Mahallesi 12. Grup Şehitliği ile Karatepe arasında gerçekleştirildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı 5 kilometrelik yürüyüş sonunda Karatepe'de tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılanlar hep birlikte Sakarya Marşı'nı seslendirdi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, Sakarya Meydan Muharebesi ve Karatepe hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sakarya Meydan Muharebesinin en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Karatepe’nin 7 defa el değiştirdiğini, bin 200 kişilik 57. Tümenin 700 askerinin burada şehit olduğunu anlatan Koç, "57. Tümenimizin 700 şehidini anmak için bu yürüyüşü düzenledik."’ dedi.

Bu arada, etkinliğe katılanlar da duygusal anlar yaşadı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan Jandarma Yüzbaşı İsmail Naci'nin torunu Murat Özden Uluç, yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin Kurtuluş Savaşı'na dikkati çekeceğini ve farkındalık yaratacağını dile getirdi.

Programda ayrıca, Halide Edip Adıvar ve Kurtuluş Savaşında Kadın Kahramanlar Müzesi ile Duatepe Anıtları ziyaret edildi. 

Anahtar Kelimeler:
SaskaryaMeydanmuharebesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklu intihar etti
BAE için çalıştığı iddia edilen tutuklu intihar etti
Kazada yaşamını yitiren motosikletli kuryenin hayali gerçek oldu
Kazada yaşamını yitiren motosikletli kuryenin hayali gerçek oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim