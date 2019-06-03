Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok." diye konuştu.

Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.

"Herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'daki depremde herhangi bir can veya mal kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.

Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret eden Kurum, Bayrampaşa Yerinde Dönüşüm Projesi'ni yapan inşaat firması yetkilileri ve projenin hayata geçirildiği İsmetpaşa Mahallesindeki hak sahipleriyle bir araya geldi. Daha sonra projenin örnek dairelerini inceleyen Kurum, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, Sakarya'da meydana gelen depreme değinerek, "Bugün 16.08'de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, vali beyle de az önce görüştüm, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem de Valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi sahada inceleyerek yapıyoruz. Tüm Sakarya'mıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu depremlerin kentsel dönüşümün kaçınılmaz bir süreç olduğunu gösterdiğini dile getiren Kurum, bu süreci vatandaşlarla el birliği içerisinde yapmak zorunda olduklarını vurguladı.