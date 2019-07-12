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S-400 teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

S-400 teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:07
S-400 teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017’de imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

SSB: Teslimat devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) S-400 sistemi teslimatının ilk aşamasının bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatıldığı bildirildi. 

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlık ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla gerçekleştirildi.

Sisteme ait parçaların teslimatlarına gelecek günlerde devam edilecek. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacak.

Teslimat üç parti şeklinde gerçekleştirilecek

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 12.07.2019 14:09
Anahtar Kelimeler:
TeslimatS-400
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