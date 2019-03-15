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'Risk Merkezi Raporu Başvurusu' hizmeti e-Devlet kapısında

Türkiye Bankalar Birliğinin "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

'Risk Merkezi Raporu Başvurusu' hizmeti e-Devlet kapısında

Türkiye Bankalar Birliğinin "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 10:54
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'Risk Merkezi Raporu Başvurusu' hizmeti e-Devlet kapısında
Ankara

Türkiye Bankalar Birliğinin "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, bugün saat 18.30 itibarıyla e-Devlet üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından yoğun olarak talep edilen yeni bir hizmet daha, Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, e-Devlet kapısına entegre ediliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmeti, saat 18.30 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılıyor.

Bu hizmet kapsamında kullanıcılar, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporunu ayda bir defa ücretsiz alabilecek.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcılar, e-Devlet kapısında yer alan kimlik doğrulama yöntemlerinden biri ile kimliklerini doğruladıktan sonra, "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçerek, "Kredi Limit ve Borç Bilgileri" veya "Çek Bilgileri" raporlarından birini talep edebilecek.

İlgili talebin Türkiye Bankalar Birliğine iletilmesinin ardından, buraya gelen taleplerin yoğunluğuna bağlı olarak 2 saat ile bir gün arasında rapor hazırlanıp kullanıcıya SMS ile raporun hazır olduğuna ilişkin bilgi iletilecek.

Gelen SMS içerisinde, hazırlanan raporu indirmek için kullanılacak "rapor şifresi" yer alacak. Kullanıcı, SMS ile yapılan bilgilendirmenin ardından e-Devlet kapısından kimliğini doğrulayarak giriş yapıp "Risk Merkezi Raporu Başvurusu" hizmetini seçtiğinde, Türkiye Bankalar Birliğinin doğrulama ekranına yönlendirilecek, SMS ile gelen şifrenin bu ekrana girilmesinin ardından rapor görüntülenebilecek.

Banka ve finansal kuruluş detayları ile borç bilgilerinin yer aldığı raporda vatandaşlar, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görebilecek.

Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde görüntülenebilecek.

Anahtar Kelimeler:
RiskE-Devlet
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