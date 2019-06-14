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'Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını devam ettirirse sessiz kalmayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz." dedi.

'Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını devam ettirirse sessiz kalmayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz." dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:48
'Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını devam ettirirse sessiz kalmayız'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz. Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, "Münbiç'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olması bizim oradan elimizi, eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." dedi.

İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devletin valisine kimsenin, ben edep ederim ağzıma alamam, bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur." dedi.

CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntülerine ilişkin Erdoğan, "Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır." ifadesinde bulundu.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız." dedi.

Anahtar Kelimeler:
RejimSuriyeTürkiye
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