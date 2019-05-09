PKK/YPG'li teröristlerin saldırısına karşılık verildi

Ankara

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerin yaptığı saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde görevli TSK unsurlarına Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce saldırı ve taciz ateşi yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, TSK'nin bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla teröristlere gerekli karşılık verildiği bildirildi.