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PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3 odalı 9 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3 odalı 9 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Nisan 2019 Pazar 12:34
PKK'lı teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3 odalı 9 sığınak belirlenerek, imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ve Hazro ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Nisan saat 01.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla düzenlenen "Akıncı-19 Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Harun Çakır-05 Operasyonu"nun, aynı gün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandığı biri 3 odalı 9 sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sığınaklarda 13 büyük tüp, 3 küçük tüp, 40 pil, 500 kilogram un, 100 kilogram pirinç, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 50 kilogram fasulye, 5 kilogram pekmez, 100 kilogram küp şeker, 100 kilogram çay, 50 kilogram toz şeker, 15 kilogram yağ, 30 kilogram zeytin, 100 paket maya, 50 paket bal, 10 paket limon tuzu, 5 paket pul biber, 20 kuru fasulye konservesi, 32 ev yapımı konserve, 7 konserve salça, 50 hazır çorba ve 8 bezelye paketi, 20 battaniye, 2 top inşaat teli, 50 metre ip, 2 tüplü sac, tüplü ocak, 5 tencere, 2 çaydanlık, 10 diş fırçası, 50 metre şerit led lamba, dikiş takımı, kazma, testere, keser ve 4 pas sökücü sprey ele geçirilmiştir."

Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, 78 kişi ve 24 aracın kontrol edildiği bildirilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması ve teröristlerle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artan azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Operasyon
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