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'Pençe Harekatı' şehitlerine veda

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, son yolculuklarına uğurlandı.

'Pençe Harekatı' şehitlerine veda

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, son yolculuklarına uğurlandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:51
'Pençe Harekatı' şehitlerine veda
Sakarya/Kahramanmaraş

"Pençe Harekatı" şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın, Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçedeki bir öğrenci yurdunun önünde "helallik" alınmasının ardından Geyve Sinanbey Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Seyit ve annesi Zeynep Tülay Aydın ile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Şehidin ay yıldıza sarılı tabutunun üstüne, görevdeyken taktığı asker yüzüğü konuldu.

Aydın'ın naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Melekşesolak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, vali yardımcıları, belediye başkanları, askeri erkan ve polisler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın, 7 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi. 

Öte yandan şehidin cenazesi defnedilinceye kadar ilçe genelinde sela okundu.

Şehit Uzman Çavuş Taşhan'a Kahramanmaraş'ta veda

Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan ise Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan Taşhan'ın cenazesi, konvoy eşliğinde helallik alınmak üzere Türkoğlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine katılanlar şehidin annesi Ayşe ve babası Halis Taşhan'a taziye dileklerini iletti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Taşhan'ın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Öte yandan şehit Taşhan'ın 3 kardeşi bulunduğu ve babasının engelli olduğu, ailesinin geçimini sağladığı, kardeşlerini okuttuğu, kardeşlerinden Ahmet Taşhan'ın da İzmir'de askeri okulda öğrenim gördüğü öğrenildi.

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