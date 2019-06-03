Pençe Harekatı'nda teröristlere ait 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
T.C. Millî Savunma Bakanlığı✔@tcsavunma
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/362019-68572 …#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/MjLcetnFEO
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Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.