Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.



Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.



Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​

Komandolardan bayram mesajı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'na katılan komandolar Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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