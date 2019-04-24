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Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör
Editör
24 Nisan 2019 Çarşamba 00:17
Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 

Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi.

Savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. 

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı.

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Osman Sarıgün'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. 

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi. 

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