Ordulu Çocukların Su Parkı Talebi Anında Karşılık Buldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise sosyal medyayı en aktif kullanan başkanlar arasında sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde gençlerden film önerileri isteyen başkan bu defa küçük bir çocuğun Ünye’ye su parkı ve oyun parkuru isteğine anında yanıt vererek binlerce kişinin beğenisini kazandı.

Gelen talep ve başkanın yanıtı üzerine sosyal medyadaki yansımaları ise geniş yankı buldu.