Necmeddin öğretmene son görev

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Hastane morgundan alınarak görev yaptığı ve olayın ardından adı "Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi" olarak değiştirilen okula getirilen Kuyucu'nun cenazesi, tören alanında hazırlanan katafalkın üzerine konuldu.

Burada, öğretmenin annesi, eşi ve çocukları şehit öğretmenin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, bu elim olay karşısında yaşadıkları üzüntünün hiçbir cümleyle açıklanamayacağını söyledi.

Bu tür olayları önlemenin sadece öğretmenlerin ve bu kurumların vazifesi olmadığını dile getiren Safran, bu konuda üzerilerine büyük görevler düşen anne ve babaların çocuklarına şefkatle, sevgiyle, muhabbetle ve merhametle yaklaşmasını istedi.

Safran, öğretmenler olarak teslim aldıkları çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini ama ilk işin ailede bittiğini vurguladı.

Bugün ne görüşte olursa olsun acı anlarında öğretmenlerin yan yana gelebildiklerini bir kez daha gördüklerine işaret eden Safran, "Sendikalar burada, hangi düşünceden olursa olsun bütün öğretmenlerimiz burada. İşte bu birlikteliği her zaman muhafaza etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Safran, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her şeyde temel olarak öğretmeni ele aldıklarını aktararak, "İşte sizin şu birlikteliğinizi gördükçe ben Türkiye'nin geleceğinden ve eğitiminden son derece umutlu olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Safran, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de bizim geleneksel kültürümüzde bir ağabey kardeşlik ilişkisi vardır. Bugün siz şu okulda farklı anne ve babalardan oluşmuş olan büyük bir ailesiniz, bunun farkında olmalısınız. Birbirinizle kenetlenmeniz lazım. Bütün öğrencilerden isteğimiz budur. Bu anlamda çok değerli Necmeddin kardeşim bir görev şehididir. Yapmış olduğu hizmetlerle bizim gönlümüzde her zaman yaşayacaktır."

"Okulumuza öğretmenimizin adını verdik"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Necmeddin öğretmeni uğurlamak için Kocaeli ve Türkiye'nin dört bir yanından Gebze'ye gelen öğretmenlere teşekkür etti, acıların paylaştıkça azaldığını kaydetti.

Aksoy, öğretmenlerin kendilerine emanet edilen çocukları yetiştirmek üzere özveriyle çalışan mesai arkadaşlarından olduğunu vurgulayarak, "Hangi bölgede olursa olsunlar kendilerine emanet edilen çocukları yetiştirmek için büyük gayret ortaya koyuyorlar." dedi.

Görev başındayken saldırıya uğrayan Necmeddin Kuyucu'nun görev şehidi olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Hiçbir gerekçeyle bu tür saldırıları haklı göstermek asla söz konusu olamaz. Hiçbir gerekçe bunu izah edemez ve hiçbir şekilde bunu toplumun kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle herkesin sağduyulu bir şekilde bu faaliyetlere destek vermesi lazım. Sadece okullarımızdan, sadece öğretmenlerimizden bir şeyin düzelmesini beklemek durumunda olmamalıyız. Herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Bunu da inşallah önümüzdeki süreçte yerine getirmek için gayret içerisinde olacağız."

Hayatını kaybeden müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'ya Allah'tan rahmet dileyen Aksoy, "Onunla birlikte bu noktada bütün görev şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Öğretmenimizin adını yaşatmak bizim görev ve sorumluluğumuz, bu okulumuza öğretmenimizin adını verdik ve tabelasını da astık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan tarafından okul bahçesinde cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan öğretmenin naaşı, defnedilmek üzere baba ocağı Ahatlı köyüne uğurlandı.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitim sendikalarının şube başkanları, sendika temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.