Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94441
ALTIN
233.365
DOLAR
5.6094
STERLİN
7.4000
EURO
6.3076
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Balonlar 'otizmde farkındalık' için havalandı
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı' iddiası
Cezayir'de 'Buteflika'ya yakın iş adamı...
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Atatürk Havalimanından taşınma hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama
Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu tekvandoculara kutlama

Necmeddin öğretmene son görev

Gebze'de bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Necmeddin Kuyucu için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Necmeddin öğretmene son görev

Gebze'de bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Necmeddin Kuyucu için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Editör
Editör
03 Nisan 2019 Çarşamba 23:17
Necmeddin öğretmene son görev
Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.

Hastane morgundan alınarak görev yaptığı ve olayın ardından adı "Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi" olarak değiştirilen okula getirilen Kuyucu'nun cenazesi, tören alanında hazırlanan katafalkın üzerine konuldu.

Burada, öğretmenin annesi, eşi ve çocukları şehit öğretmenin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, bu elim olay karşısında yaşadıkları üzüntünün hiçbir cümleyle açıklanamayacağını söyledi.

Bu tür olayları önlemenin sadece öğretmenlerin ve bu kurumların vazifesi olmadığını dile getiren Safran, bu konuda üzerilerine büyük görevler düşen anne ve babaların çocuklarına şefkatle, sevgiyle, muhabbetle ve merhametle yaklaşmasını istedi.

Safran, öğretmenler olarak teslim aldıkları çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü gayreti gösterdiklerini ama ilk işin ailede bittiğini vurguladı.

Bugün ne görüşte olursa olsun acı anlarında öğretmenlerin yan yana gelebildiklerini bir kez daha gördüklerine işaret eden Safran, "Sendikalar burada, hangi düşünceden olursa olsun bütün öğretmenlerimiz burada. İşte bu birlikteliği her zaman muhafaza etmenizi istiyorum." diye konuştu.

Safran, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her şeyde temel olarak öğretmeni ele aldıklarını aktararak, "İşte sizin şu birlikteliğinizi gördükçe ben Türkiye'nin geleceğinden ve eğitiminden son derece umutlu olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Safran, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de bizim geleneksel kültürümüzde bir ağabey kardeşlik ilişkisi vardır. Bugün siz şu okulda farklı anne ve babalardan oluşmuş olan büyük bir ailesiniz, bunun farkında olmalısınız. Birbirinizle kenetlenmeniz lazım. Bütün öğrencilerden isteğimiz budur. Bu anlamda çok değerli Necmeddin kardeşim bir görev şehididir. Yapmış olduğu hizmetlerle bizim gönlümüzde her zaman yaşayacaktır."

"Okulumuza öğretmenimizin adını verdik"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Necmeddin öğretmeni uğurlamak için Kocaeli ve Türkiye'nin dört bir yanından Gebze'ye gelen öğretmenlere teşekkür etti, acıların paylaştıkça azaldığını kaydetti.

Aksoy, öğretmenlerin kendilerine emanet edilen çocukları yetiştirmek üzere özveriyle çalışan mesai arkadaşlarından olduğunu vurgulayarak, "Hangi bölgede olursa olsunlar kendilerine emanet edilen çocukları yetiştirmek için büyük gayret ortaya koyuyorlar." dedi.

Görev başındayken saldırıya uğrayan Necmeddin Kuyucu'nun görev şehidi olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Hiçbir gerekçeyle bu tür saldırıları haklı göstermek asla söz konusu olamaz. Hiçbir gerekçe bunu izah edemez ve hiçbir şekilde bunu toplumun kabul etmesi mümkün değildir. Bu nedenle herkesin sağduyulu bir şekilde bu faaliyetlere destek vermesi lazım. Sadece okullarımızdan, sadece öğretmenlerimizden bir şeyin düzelmesini beklemek durumunda olmamalıyız. Herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Bunu da inşallah önümüzdeki süreçte yerine getirmek için gayret içerisinde olacağız."

Hayatını kaybeden müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'ya Allah'tan rahmet dileyen Aksoy, "Onunla birlikte bu noktada bütün görev şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Öğretmenimizin adını yaşatmak bizim görev ve sorumluluğumuz, bu okulumuza öğretmenimizin adını verdik ve tabelasını da astık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan tarafından okul bahçesinde cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan öğretmenin naaşı, defnedilmek üzere baba ocağı Ahatlı köyüne uğurlandı.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitim sendikalarının şube başkanları, sendika temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak
Ankara'nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak
Telsizden katliam emri yağdırdı, mahkemede suspus oldu
Telsizden katliam emri yağdırdı, mahkemede suspus oldu
İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor
İstanbul'da 18 ilçede oylar sayılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim