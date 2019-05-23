Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
83675
ALTIN
250.829
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7468
EURO
6.8129
Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
Tatil ve bayramda 'sahte para...
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul dünyanın en temiz metropolü
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul...
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin...
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan...
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş...

Munzur dağlarının mevsimlik atları ilgi görüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köylüler, kışın ağıllarda baktıkları atları ilkbaharda Munzur dağlarının yüksek kesimlerine bırakıyor.

Munzur dağlarının mevsimlik atları ilgi görüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köylüler, kışın ağıllarda baktıkları atları ilkbaharda Munzur dağlarının yüksek kesimlerine bırakıyor.

Editör
Editör
23 Mayıs 2019 Perşembe 00:20
Munzur dağlarının mevsimlik atları ilgi görüyor
Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kışın ahırlarda tutulup ilkbaharda doğaya salınan atlar ilgi görüyor.

İlçeye bağlı köy ve yaylalarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşanlar, köyden yaylaya göç ederken ya da yayladan yük getirirken kullandıkları atları kış boyunca ahırlarda besleyip ilkbaharda karların erimesiyle birlikte doğaya salıyor.

Uzun süre doğada özgürce dolaşıp beslenen ve geceleri de doğada geçiren atlar, vatandaşların yaylaya göç edeceği haziran ayında yaylaya yük taşımak için kullanılıyor.

Atlar yaz boyunca yaylalara göç esnasında erzak taşımada ya da yayladan köye peynir getirmede kullanılıyor.

Göç öncesi Munzur dağlarının yeşil düzlüklerinde gruplar halinde gezen ve aralarında yılkıların da olduğu atlar, görenlerin dikkatini çekiyor.

At sahiplerinden Efrail San, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaylaya çıkmadan önce atları Munzur dağlarına bıraktıklarını söyledi.

Doğaya bırakılan atların daha iyi beslendiğini ve güçlendiğini belirten San, "Atlarımıza kışın ağıllarda bakıyoruz, daha çok saman ile beslediğimiz için zayıf düşüyorlar. Bizler de ilkbaharla atlarımızı yaylalara salıyoruz. Hem özgürce hareket edip taze ot yiyorlar hem de yem tasarrufu yapıyoruz." dedi.

Haziran ayının ilk haftasıyla atları kullanıp yaylaya çıkacaklarını anlatan Efrail San, şunları kaydetti:

"Atlar biz yaylacılar için çok önemli. Munzur dağlarının her yerine araçla gitmek mümkün olmuyor. Bu yüzden yaylacılar olarak 2 ya da 3 at besleriz. Yaylaya çıkışta unumuzu, yatağımızı, çadırımızı atlara yükleriz. Yaz aylarında da koyunlardan sağdığımız sütle yaptığımız peyniri atlarla dağdan köye indirir, satarız."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim konusunda meseleyi ideolojik zemine çekmek kimseye yarar sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim konusunda meseleyi ideolojik zemine çekmek kimseye yarar sağlamaz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim