Milli Savunma Bakanı Akar: Terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur." diye konuştu.

Çalışmaların ardından önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Akar, bugün de pilotluk eğitimini tamamlayan 43 kişinin görevlerinin başına gönderildiğini dile getirdi.

"TSK olarak her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Akar, Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Silahlı kuvvetler olarak her zamandakinden daha güçlü, her zamankinden daha hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Bunun için TSK olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizlere ne düşerse bundan önce olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içinde olacağız."

"Elini, kolunu kırmaya hazırız"

Türkiye'nin, tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna işaret eden Akar, "Ancak ülkemizin bir çakıl taşını dahi almaya teşebbüs etmeye kalkan olursa onların da elini, kolunu, kafasını kırmaya hazırız." dedi.

Terörle mücadelenin Doğu ve Güneydoğu'nun yanı sıra Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, TSK’nın "mavi vatan"daki faaliyetlerinin de sürdüğünü söyledi.

Akar, dostluk, iyi komşuluk, diyalog ve barışçıl görüşmelerden yana olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ancak uluslararası, ikili anlaşmalardan doğan, tarihten gelen hak ve hukukumuzun korunmasında da kararlı, azimli olduğumuzu kimse test etmeye kalkmasın. Bu konuda kararımızı vermiş bulunuyoruz, hakkımızın ve hukukumuzun korunması için ne gerekirse, tüm iyi niyetimize rağmen karşılık bulamadığımız takdirde, gereğini yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz diyalogdan yanayız. Şu anda bazı temaslarımız çeşitli düzeylerde devam etmekte. Önümüzdeki günlerde heyetler arası görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.

Umuyoruz, diliyoruz bu görüşmeler sonucunda barışçıl yol ve yöntemlerle bütün sorunlarımızı çözmeye gayret göstereceğiz ve inşallah çözeceğiz, dileğimiz budur ama hiç kimse biz bu şekilde iyi niyetle davranırken, barış için çalışırken, barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik, fırsatçılık yapmasın. Herhangi bir provokasyon veya tahrik peşinde koşmasın. Herhangi bir hareket yapıldığı takdirde, hiçbir hareketi karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Barış için, iyi komşuluk ilişkileri için bu hususun bilinmesi çok önemli. Biz buna önem veriyoruz tüm tarafların da bu konuya önem vermesini bekliyoruz."

"Büyük bir operasyon gerçekleştirdiler"

Hulusi Akar, terörle mücadeleye değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine verilen görevleri bugüne kadar yaptı bundan sonra da yapmaya devam edecek. TSK gece-gündüz demeden, karda, kışta, kıyamette, karada, denizde, havada gerçekten kutsal vatan görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hava Kuvvetlerimiz gerçekten dünden çok daha azimli, kararlı bir şekilde azalan bazı sayılara rağmen büyük bir fedakarlık, kahramanlık göstererek vatanın ve milletin güvenliğinin sağlanmasında çalışmalarını sürdürüyor. Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu. Bugüne kadar bu operasyonlarda görev alan pilotlarımıza, onların komutanlarına ve Hava Kuvvetleri Komutanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendilerini en samimi duygularla kutluyorum."

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören birliğinin yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, pilotların eğitimini içeren sinevizyon gösterisi sunuldu. Eğitim birincisi tarafından yaş kütüğüne uçak maketi çakılması sonrasında, Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, dereceye giren pilotlara brövelerini taktı.

Diğer mezunlara da diploma ve brövelerinin takdim edilmesinin ardından konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, özgür semaların yeni bekçilerini kucaklayacağını belirtti.

Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmaların güçlü bir silahlı kuvvetler ve onun ayrılmaz parçası olan hava kuvvetlerine sahip olmanın zorunluluğunu bir kez daha ortaya çıkardığını vurgulayan Orgeneral Küçükakyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşundan bu yana çağdaş havacılık teknolojisi ve harekat uygulamalarından geri kalmamak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin nitelikli personeli, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığında saygın bir yeri olduğunu vurgulayan Küçükakyüz, "15 Temmuz günü aramızda yuvalanmış bir kısım hainin sahip olduğumuz yüce değerlere ihanet etmesi bizi derinden yaralamış olmasına rağmen bu şer odaklarının hevesleri kursaklarında bırakılmıştır. Ayrıca 15 Temmuz sonrası gücünü kaybedeceği düşünülen TSK ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Hava Kuvvetleri, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de milli menfaatlerimizi korumaya devam ederken bir yandan da terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında çok yüksek isabet oranlarıyla kendilerine tahsis edilen hedefleri başarıyla yok etmiştir." diye konuştu.

Mezun olan personele de seslenen Orgeneral Küçükakyüz, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetlerinin dünyanın önde gelen hava ve uzay güçlerinden biri olma hedefine önemli katkılarda bulunacağınıza, size kanunlarda verilen yetkiler paralelinde şartlar ne olursa olsun, dürüstlük ve çalışkanlıktan taviz vermeyeceğinize olan inancım tamdır. Devletimize, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı olmanız, unutmayınız ki sizi bütün yanlışlıklardan koruyacak, yolunuza ışık tutacaktır. Askerin yemini ile başlamış olan şerefli mesleki yolculuğunuz bugün göğüslerinize taktığınız brövelerinizle bir başka onurlu payeyi de kazanmış olarak devam edecektir."