Milli Mücadele'nin 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları

Samsun'da, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören için vatandaşlar, Tütün İskelesi'ndeki meydanı saatler öncesinden doldurdu.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen töreni ilgiyle izledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın kutlu ve onurlu bir gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Kaymak, "100 yıl önce milli birlik ve beraberlik duygusuyla aynı gaye için beraber hareket eden atalarımızı anarken, bugün böyle bir toplumda bir arada bulunmak mutluluğumuzu artırıyor. Bu mutluluğumuza ortak olan başta 100. yıl etkinliklerini himayelerine alan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diliyorum. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele yolundaki kararlılığını artıran da böylesi bir beraberlik atmosferiydi." dedi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Mehteran Birliği gösteri yaptı. SOLOTÜRK de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları da hava şartlarının düzelmesiyle gösteri uçuşu yaptı.

81 ilden ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 gençlik temsilcisini taşıyan, Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı yolculuğu canlandıran Piri Reis Gemisi'nde Atatürk portresi, 1919 tarihi, Milli Mücadele'nin 100. yılı logosu ve "Bitmeyen Yolculuk" yazısı yer aldı.

Gemideki gençler, KKTC ve 81 ilden getirdikleri vatan toprağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Dragon Bot Kürek Takımı da yine 81 ilden getirilen toprak ve Türk bayrağını Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin sonunda parti liderleriyle tokalaştı, birlikte fotoğraf çektirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Samsun Valisi Osman Kaymak, Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Genç izciler, askerlerden Türk bayrağını teslim aldı. Ardından Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye ve Kulüpler Yarı Maratonu finali gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mehteran Birliği gösterisinin ardından TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Korusu ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.

Şahika Ercümen'den 100. yıl anısına saygı dalışı

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün davetlisi olarak Samsun'da bulunan milli sporcu Şahika Ercümen ile sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, sualtı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç ve sualtı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK dalış ekipleriyle Milli Mücadele'nin 100. yılını bir dizi faaliyetle kutladı.

Şahika Ercümen ve beraberindekiler, Samsun İtfaiyesi dalış timlerinin de katılımıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı noktada saygı dalışı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi

19 Mayıs dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gazi askerler katıldı.

19 Mayıs'ı başkentin zirvesinde kutladılar

Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü bünyesinde faaliyet yürüten "Anadolu Leylekleri Doğa Sporları", "Bağımsız Trekking", "Özgür Rota" ve "Yol Arkadaşım" gruplarına üye 93 dağcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle "Yaşasın Milli Mücadele Yürüyüşü" düzenledi.

Dağcılar, başkentin en yüksek noktası Işık Dağı'nın zirvesine çıkmak için Kızılcahamam Belpınar beldesinde bir araya geldi.

Kızılcahamam sınırları içindeki 2034 rakımlı Işık Dağı'nın zirvesine 6 saat süren yürüyüşün ardından ulaşan 93 dağcı, daha sonra İstiklal Marşı okudu, Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu, Türk bayrağı ve "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açtı.

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.

İzmir'de "19 Mayıs Yol Koşusu" yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "19 Mayıs Yol Koşusu"na kaydolan bin 750 sporcu, koşunun başlama noktası olan Konak'ta iskele önünde toplandı. Yarışmanın başlama saatine kadar ısınma hareketleri yapan sporcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Startı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporcuların arasına girerek koşuya katıldı.

Sporcular, Üçkuyular'da iskeleden start noktasına dönerek 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

19 Mayıs'ı deniz altında kutladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Milli Mücadele'nin 100. yılını deniz dibinde Türk bayraklarıyla kutladı.

İlçedeki bir dalış merkezinden 9 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlardan üçü ise "Samsun'a çıkışın 100. yılında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" yazılı pankartı açtı. Diğer dalgıçlar ise su altındaki pankartın önünde Türk bayraklarıyla "tören geçişi" yaptı.

19 Mayıs'ı zirvede kutladılar

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5137 Doğa Kulübü ve Iğdır Üniversitesi Dağcılık Kulübü sporcuları, Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Kızıldağ'ın eteklerinden tırmanışa başladı.

Sarp kayalıklar arasından zirveye ulaşan 14 sporcu, burada Türk bayrağı ve "Milli Mücadele'nin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartlar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Denizli'de 1919 öğrenci harmandalı oynadı

Denizli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, gençler, sporcular ve vatandaşların da katıldığı kortej, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata'ya Cevabı ve şiirlerin okunmasının ardından halk oyunları ekipleri, bando takımları gösteriler sundu.

Denizli Valisi Hasan Karahan ve diğer protokol üyeleri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan milli sporculara madalya ve plaket verdi.

Kutlamalar kapsamında kentteki okullarda öğrenim gören 1919 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda harmandalı oynadı.

500 öğrenci ile '19 Mayıs' koreografisi

Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesinde ise 500 öğrenci, "100. yıl ve 19 Mayıs 2019" koreografisini oluşturdu.