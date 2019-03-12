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Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mart 2019 Salı 10:11
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Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar verilen KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polisten 41'i gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

41 zanlı gözaltına alındı

Tespit edilen adreslerde 41 zanlı gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Fetö Terör
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