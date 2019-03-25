Meslektaşları İsmail Güneş'i andı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, vefatının 10. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle, 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabri başında, meslektaşları anma töreni düzenledi.

Güneş'in kabri başında dua eden gazeteciler, mezara karanfil bıraktı.

Gazeteci Aydın Deliktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 yıl önce Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin düşmesiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Aynı olayda yaşamını yitiren gazeteci Güneş'i anmak için mezarı başında olduklarını belirten Deliktaş, "Helikopterin düşmesinin ardından onun 112 Acil Servis ile yaptığı konuşmalar, yardım çığlıkları kulaklarımızdan hiç gitmedi ve çınlamaya devam ediyor." dedi.

Deliktaş, 10 yıldır adaletin yerine gelmediğini savunarak, "İnanıyoruz ki bu son acı içindeki anma programı olacak." diye konuştu.