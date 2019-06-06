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Mehmetçik 2 bin 160 rakımda bayramlaştı

Hakkari'nin Irak sınırında terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçik, 2 bin 160 rakımlı Gerki Tepe'de bayram sevinci yaşadı.

Mehmetçik 2 bin 160 rakımda bayramlaştı

Hakkari'nin Irak sınırında terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçik, 2 bin 160 rakımlı Gerki Tepe'de bayram sevinci yaşadı.

06 Haziran 2019 Perşembe 02:44
Mehmetçik 2 bin 160 rakımda bayramlaştı
Hakkari

Mehmetçik 2 bin 160 rakımda bayramlaştı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 bin 160 rakımlı Gerki Tepe'de kurulan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Deniz Üs Bölgesi'nde vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği bile takip ediyor. 

Mehmetçik, Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görevini başarıyla sürdürürken, 2 bin 160 metre yükseklikteki üs bölgesinde de ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı.

Ramazan Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, bölük komutanı Piyade Teğmen Mehmet Ali Şahin komutasında bir araya gelerek bayramlaştı.

Komutanlar buradaki bayramlaşmanın ardından nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla aileleriyle görüştürdü.

Piyade sözleşmeli er Tülüyhan Küpçük'ü nöbet tuttuğu mevzide ziyaret eden bölük komutanı Şahin, burada askerin annesini telefonla arayarak bayramlaşmalarını sağladı.

Küpçük, annesine, gözünün arkada kalmamasını ve üs bölgesinde her türlü imkana sahip olduklarını söyledi.

Teğmen Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırın sıfır noktasındaki Gerki Tepe'deki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Deniz Üs Bölgesi'nde bulunduklarını söyledi.

Burada 7 gün 24 saat terörle mücadele görevi yürüttüklerini belirten Şahin, "Asil Türk milletinin huzuru, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için bayram gününde de görevimizin başındayız. Bu vesileyle aziz milletimizi selamlar Ramazan Bayramı'nı kutlarız." ifadesini kullandı.

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