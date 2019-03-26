Mehmet Aydın tavuk çiftliğine 'bitcoin' tesisi kurmuş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma sonunda 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, firari Mehmet Aydın'ın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerinin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla bitcoin üretim tesisi kurduğu anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin eylemleri anlatıldı.

İddianamede, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Mehmet Aydın'ın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetimler yapılmaya başlanması üzerine şirketlerinin iyi durumda olduğunu göstermek amacıyla bitcoin üretim tesisi kurduğu anlatıldı.

Aydın'ın, bitcoin cihazlarına ve şifreli elektronik para niteliğindeki bitcoinlere sahip oldukları imajını vermek amacıyla, öncelikle yurt dışından bitcoin cihazları getirmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, havale ettiği paranın bloke edilmesi üzerine de piyasadan değişik markalarda bitcoin cihazları toplayıp Akhisar'daki tavuk çiftliğinin 6 Nolu Kümesinde tesisi kurduğu ifade edildi.

İddianamede, Aydın'ın bir ay kadar faaliyette bulunan tesisi kapatıp, cihazların bir bölümünü şüpheli Hakkı Cangül'e verdiği, kalan kısmının ise yurt dışına gönderildiği yönünde beyanlar varsa da, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaptığı araştırmada cihazların yurt dışına gönderildiğine ilişkin bir veriye ulaşılamadığı bilgisi verildi.

Eşinin hesaplarındaki paraya el konuldu

Şüpheli Sıla Aydın'ın, Eylül 2016'da tanıştığı firari Mehmet Aydın'la 31 Mart 2017 tarihinde evlendikleri belirtilen iddianamede, şüpheli Sıla Aydın'ın, eşinin yurt dışında olduğu dönemde yurt dışına giderek yanında bulunduğu, Türkiye'de olduğu dönemlerde de birlikte hareket ettikleri ve açılışlara katıldıkları anlatıldı.

Sıla Aydın'ın, en başından beri oyunun gelişimi, kurulan firmalar, eylemlerin nitelik ve amacı konusunda bilgi sahibi olduğu vurgulanan iddianamede, MASAK analiz raporunda şüpheli Mehmet Aydın'ın hesaplarından şüpheli Sıla Aydın'ın hesaplarına para hareketlerinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, MASAK tarafından erteleme kararı verilmesi üzerine mahkeme kararı ile bu hesaplara el konulduğu ve ele geçen 1 milyon 854 bin 662 lira paranın adli emanete alındığı aktarıldı.

MASAK analiz raporunda, Çiftlikbank oyununda site ya da bayiler aracılığıyla hiç yatırım yapmamasına rağmen 50 bin lira ve üzerinde para çekenlerin tespit edildiği bilgisi verilen iddianamede, şüpheli Sıla Aydın'ın da hiç para yatırmamasına rağmen sistemden 248 bin lira para çektiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Sıla Aydın'ın, Mehmet Aydın'ın eşi olmasından öte başından beri suç örgütünün amaç ve faaliyetlerini bilerek hareket ettiği, her ne kadar nitelikli dolandırıcılık eylemlerine doğrudan katılmamışsa da örgüt lideri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda görevlerini yerine getirdiği vurgulandı.

Mehmet Aydın'ın saklanmasına yardım etmiş

Şüpheli Osman Naim Kaya'nın Uruguay'da ikamet ettiği belirtilen iddianamede, Türkiye'ye de de suçun işlendiği dönemlerde gelip gittiği, örgüt yöneticisi şüpheli Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda örgütün çıkarları için faaliyet gösteren yöneticilerinden olduğu belirtildi.

Şüpheli Kaya'nın, Mehmet Aydın'ın yurt dışında mal edinmesi ve saklanabilmesine yardım ettiği kaydedilen iddianamede, suçtan elde edilen gelirin yurt dışına çıkarılmasında hileli işlemlerle aracı olduğu vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Cudi Cumhur Yurdakul'un Çiftlik Bank oyununun yazılımını, şüpheli Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda geliştirip daha fazla oyuncu ve yatırım yapılması imkanını arttırdığı, sistemde meydana gelen, şüphelilerin amaçlarına ulaşmasını zorlaştıran aksaklıkları gidererek daha çok mağdurun zarar görmesine neden olduğu belirtildi.

Yazılım ekibinin başındaki yönetici olan Yurdakul'un, örgüt üyesi diğer personelin yürüteceği işleri belirlediği. Birlikte hareket ettiği diğer yazılımcı şüpheli Düzgün Genç ile yurt dışında bir araya gelerek Arjantin, Brezilya, Uruguay, Bahama Adaları ülkelerinde faaliyet gösterdiği bilgisi verildi.

"Çılgın tavuklar" oyunundan esinlenmiş

İddianamede, soruşturma kapsamında ifadesi alınan tanıkların beyanlarına da yer verildi. Tanık E.A'nın beyanında 2016 yılında kendisinin de müzikle uğraştığı için Ukte isimli rap tarzı müzik yapan bir sanatçıya ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını, onunla birlikte düet yapan Eren diye bir sanatçı olduğunu, Bursa'da olduğunu öğrendiğini ve bu kişiye ulaştığını aktardı.

Kendisini "Eren" olarak tanıtan rap müziği ile uğraşan kişinin aslında Mehmet Aydın olduğunu daha sonra öğrendiğini belirten tanık E.A, bu şekilde tanıştıkları Aydın'la bir süre arkadaşlık ettiklerini kaydetti.

Şüpheli Aydın'ın, bir internet sitesinden yararlanarak iddia kuponları yaptığını ve para kazandığını söylediğini aktaran tanık E.A, Aydın'ın asıl işinin yazılımcılık olduğunu öğrendiğini, kendisinin yazılımla ilgili bir eğitim almadığını ancak 6 yıldır kendi şahsi merakı olduğundan bilgisayar ve internet üzerinden çalışıp öğrendiğini, değişik sitelerden esinlenerek oyun siteleri yazabildiğini ifade etti.

Tanık E.A, Mehmet Aydın'ın da bu konuyla ilgilendiğini, kendisinin de Rus kaynaklı sitelerden ve o dönemde yaygın oynanan Çılgın Tavuklar oyunundan bahsederek 'böyle bir site oluşturabilir misin?' diye sorduğunu, yardımcı olabileceğini söylemesi üzerine Aydın'ın Çiftlik oyununun ilk halini basit bir yazılım olarak gönderdiğini, kendisinin de var olan eksikleri tamamladığını kaydetti.

Mehmet Aydın'ın "benzer oyunlarda insanlar para yatırıyor ancak çekemiyor, benim tasarlayacağım oyunda insanlar paralarını çekebilsinler" dediğini aktaran tanık E.A, sonrasında da "bir hafta kadar sonra gelen parayla çiftlikler oluşturacağım, kar edilecek" şeklinde konuştuğunu, yazılımı bu şekilde tamamladığını ve siteyi kullanıma açtıklarını aktardı.

Tanık E.A, Mehmet Aydın'ın bunun karşılığında bin lira vereceğini söylediğini, ancak 500 lira vererek kalan kısmını vermediğini bu nedenle aralarında tartıştıklarını ve site açıldıktan kısa bir süre sonra Aydın ile ilişkisini kestiğini anlattı.