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Meclisteki rehin alma olayına ilişkin ek gözaltı süresi

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Meclisteki rehin alma olayına ilişkin ek gözaltı süresi

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:30
Meclisteki rehin alma olayına ilişkin ek gözaltı süresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışırken, koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile gözaltına alınan DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişinin, 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 4 gün gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Zanlıların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bomba düzeneği süsü verilmiş parfüm kutusu ele geçirildi

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, dün TBMM Dikmen Kapısı'na gelen biri kadın iki kişinin, bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek, Meclise girmek istediği belirtilmişti.

Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlıların banko görevlisini rehin almaya çalıştığı ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlının gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Zanlılarla ilgili ilk incelemede, kadın zanlının hakaret suçundan arama kaydının bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğunun belirlendiği kaydedilmişti.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunduğu aktarılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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