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Mecliste rehin alma olayı: İki kişi gözaltında

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Mecliste rehin alma olayı: İki kişi gözaltında

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 22:56
Mecliste rehin alma olayı: İki kişi gözaltında
TBMM

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışan, DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 14.50’de TBMM Dikmen Kapısı’na gelen biri kadın iki kişinin, bir milletvekili ile randevuları olduğunu söyleyerek, Meclise girmek istediği belirtildi.

Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, zanlıların banko görevlisini rehin almaya çalıştığı ancak koruma görevlilerinin anında müdahalesi ile iki zanlının gözaltına alındığı ifade edildi.

Zanlılarla ilgili ilk incelemede, kadın zanlının hakaret suçundan arama kaydının bulunduğu, ayrıca her iki şüphelinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, bomba düzeneği süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunduğu aktarıldı.

Terörle mücadele şubesine götürülen zanlıların sorguya alındığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

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