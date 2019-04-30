'Mavi' kategorideki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Terörist Azimet Ceyhan, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alıyordu.

FETÖ şüphelileriyle ayrı araçta yakalandı

Ceyhan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, MLKP terör örgütü mensubunun operasyonuna ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Ceyhan'ın, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K ve M.A ile PKK terör örgütü şüphelisi Z.Y ile aynı araçta yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Keşan Adliyesindeki işlemlerin ardından gözaltı süresi uzatılan Ceyhan'ın sorgusu sürüyor.