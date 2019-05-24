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Mavi kategorideki terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Mavi kategorideki terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mayıs 2019 Cuma 11:23
Mavi kategorideki terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Terör
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