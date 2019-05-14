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Mavi kategoride aranan terörist Akide Öztekin etkisiz hale getirildi

Siirt'te 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Mavi kategoride aranan Akide Öztekin olduğu belirlendi.

Mavi kategoride aranan terörist Akide Öztekin etkisiz hale getirildi

Siirt'te 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Mavi kategoride aranan Akide Öztekin olduğu belirlendi.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 22:57
Mavi kategoride aranan terörist Akide Öztekin etkisiz hale getirildi
Ankara

Siirt'te 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Akide Öztekin olduğu belirlendi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 Nisan 2019'da Siirt'in Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan sözde "garzan eyaleti" doğu cephe sorumlusu "Helin Gabar" kod adlı Akide Öztekin olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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