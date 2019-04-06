Mardin balon turizmine hazırlanıyor

Mardin

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Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda, bağlı test uçuşu ile ilk kez havalanan sıcak hava balonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gelecek günlerde, gün doğumunda hava koşullarına göre uçuşların yapılması planlanıyor.

Vali Mustafa Yaman, bu yıl Mardin'e 5 milyon turist beklediklerini, alt yapı çalışmalarını yaptıklarını belirterek, bu çalışmalardan birinin de uçan balon turları olduğunu söyledi.

Yaman, "Bağlı test uçuşları yapılıyor. Şu anda halkımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Önümüzdeki hafta serbest uçuşlar başlayacak. İnanıyorum ki en kısa süre içerisinde en iyi uçan balon destinasyonu burada olacak. Mardin'de görülmesi gereken yerler çok fazla. Eski Mardin üzerinde uçmanın çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Belki de Türkiye'nin en güzel seyirlik uçan balonları burada olacak. Bu yıl yoğun bir turizm hareketliliği bekliyoruz." diye konuştu.

Mardin sokaklarının turist kalabalığından yürünemez hale geleceğini kaydeden Yaman, bunun da esnaf, yatırımcı ve vatandaşın yüzünü güldüreceğini bildirdi.

"Bir ay içerisinde ticari uçuşlar başlayacak"

Balon uçuşları koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas ise önümüzdeki günlerde başlayacak uçuşları, hava durumunun el verdiği ölçüde her gün yapmayı planladıklarını söyledi.

Gün doğumunda eski Mardin üzerinde ve Antik Dara kentinde balon uçuşlarının yapılacağını aktaran Kafkas, şunları kaydetti:

"Şu anda bir balonla başlıyoruz, talebe göre sayısını artırabiliyoruz. Deneme uçuşlarını bitirmek üzereyiz. Hazırlıklar bittikten sonra ticari uçuşlar başlayacak. Ulusal ve uluslararası tur operatörlerinden ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Çok ciddi talepler var. Şu anda teknik uçuşlar yapılıyor. Haftaya yavaş yavaş serbest uçuşlar başlayacaktır. Bir ay içerisinde de Mardin bölgesinde ticari uçuşlar başlıyor olacaktır."

Firma yetkililerinden Kemal Pala ise Mardin'in eşi benzerinin dünyada bulunmadığını vurguladı.

Daha önce Kapadokya'da devam eden ve akabinde Pamukkale'de başlanan çalışmaya Mardin'in de dahil edilmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Pala, "Geçmişte bölgenin talihsiz bir şekilde anıldığı günlerin geride kaldığının bir göstergesidir. Buranın turizmi ve tanıtımı ile yeni ekonomik girdilerin sağlanması için son derece önemli bir çalışma yapıldı diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gezmeye gelen Şahver Koçoğlu da uçan balonun Mardin'e her açıdan katkı sağlayacağını düşündüklerini anlatarak, "Kapadokya'dan sonra burası çok güzel olacak. Bizim için hakikaten görsel bir şölen oldu. İnşallah güzel olur." dedi.