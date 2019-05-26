Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan kıskaç
Kayıt dışı ekonomiye dört koldan...
Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca kadro dağılımını...
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
İstanbul’da beklenen sağanak etkili oluyor
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi...
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Mahkeme, Tunceli Belediyesinin 'Dersim' kararının yürütmesini durdurdu

Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi yönündeki kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Tunceli Belediyesinin 'Dersim' kararının yürütmesini durdurdu

Erzincan İdare Mahkemesi, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi yönündeki kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Editör
Editör
26 Mayıs 2019 Pazar 01:27
Mahkeme, Tunceli Belediyesinin 'Dersim' kararının yürütmesini durdurdu
Tunceli

Erzincan İdare MahkemesiTunceli Valiliğinin itirazı üzerine, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.

Tunceli Belediye Meclisi, 7 Mayıs'ta yaptığı toplantıda, belediyenin hizmet binasındaki tabelalarda yer alan "Tunceli" ibaresinin yerine "Dersim" yazılması yönünde oy birliğiyle karar alıp bu kararı, uygulanabilmesi için değerlendirilmesi amacıyla Tunceli Valiliğine sundu.

Tunceli Valiliği de bu karara itiraz için hazırladığı dava dilekçesini, Erzincan İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Tunceli Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

Valiliğin söz konusu dava dilekçesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belde adının değiştirilmesi başlıklı 10. maddesinde "Bir beldenin adı belediye meclisi üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun kararı ve valiliğin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanır. Beldenin adının değiştirilmesi ile belediyenin adı da değişmiş sayılır" denildiği anımsatılarak, Tunceli Belediye Başkanlığının, söz konusu belediye meclisi kararı ile valinin görüşünü ve İçişleri Bakanlığının onayını almadan kanunun açık hükmüne aykırı işlem yaptığı belirtildi.

Aynı kanun uyarınca, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bir ilin adının ya da tabeladaki adının değiştirilmesi konusunda yetkisinin bulunmadığı, işlemin konu ve yetki yönlerinden sakat olduğu, davalı idarenin yetki tecavüzünde bulunduğu kaydedilen dilekçede, alınan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Dilekçenin ulaştığı Erzincan İdare Mahkemesinin ara kararında ise Tunceli Belediyesi hizmet binasındaki tabelalarda yazılı "Tunceli" ibaresinin değiştirilerek "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın, kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceğine işaret edildi.

Bu aşamada yürütmenin durdurulması için gereken koşulların oluştuğu belirtilen ara kararda, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim