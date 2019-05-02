KPSS sorularının sızdırılması davasında 64 sanığa hapis

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan beşinci dava, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada karara bağlandı.

Buna göre, sanıklardan Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu, "silahlı terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan 12 yıl 6'şar ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılırken, sanıklardan Kazan hakkında yakalama kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

Sanıklar Özcan Solmaz, Fatih Hayal ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanıklardan 27'sini "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.

Dolandırıcılık suçundan mahkum olan sanıklar, kamuda çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezasına da çarptırıldı.

FETÖ elebaşı ile Adil Öksüz'ün akrabaları da mahkum oldu

Sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile örgütün darbe girişiminde rol aldığı belirlenen firari sivil imamı Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de arasında bulunduğu 32 sanık ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılandığı başka bir davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan mahkum olan bir sanık hakkında bu suçtan açılan kamu davasının reddi, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise beraatı kararlaştırıldı.

Mahkeme, firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının ise ayrılmasına karar verdi.