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Kızılay'dan 38 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek" dedi.

Kızılay'dan 38 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek" dedi.

Editör
Editör
09 Mayıs 2019 Perşembe 23:41
Kızılay'dan 38 milyon dolarlık fabrika yatırımı
Malatya

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'da kurulacak afet barınma sistemleri fabrikasına ilişkin, "Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek. Türkiye'deki modüler yapısal çelik ve hafif çelik noktasında afet temelli kurulacak ilk fabrika olacak." dedi.

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sonrası Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerin misafir edildiği Beydağı Konaklama Tesisi'nde Türk Kızılay tarafından 8 bin 600 kişilik iftar programı düzenlendi.

İftarın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kınık, ramazanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılayın, "Ramazanda Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanyanın devam ettiğini belirtti.

Kampanyayla 7 milyonu yurt dışında olmak üzere 15 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Kınık, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kınık, Malatya'daki vagon onarım fabrikasının, afet barınma sistemleri fabrikasına dönüştürülmesiyle ilgili yatırım fizibilite çalışmasının tamamlandığını, kaynak anlaşmaları için bir sürece girdiklerini ifade etti.

İslam Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Bankasıyla kredi anlaşmaları kapsamında görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu geçtiğini açıklayan Kınık, şunları söyledi:

"Yaklaşık 38 milyon dolarlık bir yatırım olacak. Yan sektörlerle beraber bine yakın insan istihdam edilecek. Türkiye'deki modüler yapısal çelik ve hafif çelik noktasında afet temelli kurulacak ilk fabrika olacak. Bu anlamda ülkedeki afet yapı stoğunu noktasında ciddi bir milli kapasite olacak ama onun ötesinde nitelikli, hızlı üretilen ve uygun şartlarda üretilen Ar-Ge'si olan bir yer olacak."

İnönü Üniversitesiyle beraber hastalıkların son dönemlerinde olan vatandaşlar için tıbbi destek birimi kurmak için çalıştıklarını dile getiren Kınık, "Rektörümüz, bunun işletme modelini, içeriğini ve bilimsel çerçevesini çalışıyorlar. Bizler de bunun işletme modeline destek olma açısından hem de inşası noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu da Türkiye'de ilk olacak. Hospis denen terminal dönem bakım merkezi." ifadelerini kullandı.

İftar programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve davetliler katıldı.

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